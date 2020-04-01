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İİT'den Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimleri reddettiğini açıkladı.

01.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:56
İİT'den Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepki
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimleri reddettiğini açıkladı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı olduğu belirtildi.
Sözde seçimlerin reddedildiği vurgulanan açıklamada, İİT ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın konuyla ilgili daha önce aldığı kararların bulunduğu hatırlatıldı.
Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Güncel
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