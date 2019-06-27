27.06.2019 17:12
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İİT'den Tunus'taki intihar saldırılarına kınama

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Tunus'un başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırılarını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Tunus'un başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırılarını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla gerçekleştirilen intihar saldırıları kınandı. Açıklamada, İİT'nin terörle mücadelesinde Tunus'un yanında olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca İTT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Tunus'un başkentinde düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dilediği belirtildi.
Useymin, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren terör ve aşırılığın her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.
Tunus'ta başkent merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde devriye gezen polis aracı ve El-Kercani bölgesindeki polis merkezini hedef alan iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu bir polis öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İslam İşbirliği Teşkilatı , Polis , Tunus , Güncel

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