İİT'den uluslararası topluma ve üye ülkelere Kudüs çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bugün Cidde'de düzenlenen " İsrail 'in Kudüs 'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısında, uluslararası kamuoyuna uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi, üye ülkelere ise Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısı yapıldı.Toplantı sonunda yayımlanan nihai bildiride Kudüs'ün, Filistin meselesinin merkezinde olduğu vurgulanırken, "Kudüs, Filistin meselesinin merkezindedir ve kapsayıcı ve adil bir barış ancak sömürgeci İsrail'in, başkenti sonsuza dek Kudüs olan Filistin'i işgaline son verilmesiyle sağlanabilir." ifadesine yer verildi.Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme çabaları ve bazı ülkelerin diplomatik misyonlarını buraya taşımaları açık ve güçlü şekilde kınanan bildiride şunlar kaydedildi:"İcra Komitesi, işgalci güç İsrail'in Kudüs'teki sömürgeci pratiklerini artırmasını, şehrin yasal durumu ve statüsü ile demografik değişimin yanı sıra uluslararası hukuka ve ilgili kararlara aykırı olarak Silwan havuzundan el-Burak Duvarı'na kadar 'Yahudi Hac Yolu' açma adı altında tarihi gerçekleri reddederek Silwan'daki Filistinlilerin evleri, el-Aksa Camisi'nin altını oymalarını en güçlü şekilde kınar."İsrail'in Kudüs'te siyonist yerleşimcilere izin vermesi ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarının da kınandığı bildiride, siyonist örgütlerin bölgede kiliselere de zarar verildiğine işaret edildi. Bildiride, bu nedenle dünyadaki tüm kiliselere bu uygulamalara karşı koymaları çağrısında bulunuldu.Bildiride, ABD yönetiminin ve temsilcilerinin İsrail'e olan desteği de kınanırken, ABD'nin bu tutumunun İsrail'in sömürgeci işgalini tasdiklemesiyle bölgede tansiyon ve gerilimi artırarak çatışmayı körüklediği vurgulandı.İİT Bildirisinde "İİT işgalci İsrail tarafından uygulanan etnik temizlik politikası, yerleşim faaliyetleri dahil, ilhak duvarının inşası, ırkçı yayılmacılığını ve işgal edilen Filistin topraklarındaki, özellikle Kudüs'teki, şehrin Arap, İslami ve Hristiyan karakterini bozmak için yaptığı diğer faaliyetleri reddeder." ifadesi kullanıldı.El-Aksa Camisi'nin altında yürütülen kazı ve tünel faaliyetlerinin de reddedildiği bildiride, ayrıca İsrail'in Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara yönelik adımları da kınandı. Bu kapsamda bildiride, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki okulları kapatmakla tehdit etmesi de kınandı.Bildiride "(İİT) Uluslararası kamuoyuna, uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısını yapar." ifadesine yer verildi ve İİT üyesi ülkelere Kudüs'ün korunması için ellerinden gelen her çabayı her seviyede göstermeleri çağrısında bulunuldu.Bildiride, İcra Komitesi etkin ülkelerin başkentlerini ziyaret ederek İİT'nin ve üye devletlerin Kudüs konusundaki duruşunu anlatacak bir heyetin kurulması konusundaki hazırlıkları yapmak ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi.Nihai bildiride, başta ABD olmak üzere tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar ve teşkilatlarına Kudüs konusunda alınan uluslararası meşruiyet kararlarına uyma çağrısı yapıldı.Ayrıca, İİT ülkelerine Kudüs'te diplomatik misyon açan ülkeleri boykot etme, tüm ilişkileri, ticareti ve ziyaretleri durdurma çağrısında bulunuldu.Bildiride, üye ülkeler Uluslararası Adalet Divanı nezdinde uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle Filistin'in ABD'ye açtığı davaya destek vermeye davet edildi.İsrail'in işgal planlarının karşısında "savunmanın ilk hattını oluşturan ve sarsılmaz bir kale olarak duran Kudüslülerin metanetinin" önemi vurgulanan bildiride, üye devletlere Kudüs'te Filistinlilere ait ve tehlike altındaki gayrimenkullerin vakıf mülkiyetine geçmesi, satın alınması için gerekli mali desteği sağlama çağrısı yapıldı.