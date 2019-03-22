Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Saldırgan Tarrant Hayatının Geri Kalanını Tek Başına Hücrede Geçirecek

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, terörist Brenton Tarrant'ın, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap edecek.

"TÜRÜNÜN EN VAHŞİ ÖRNEĞİYDİ"

İİT Genel Sekreteri Useymin: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak."

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın açıklamalarından satır başları:

Brenton Tarrant hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU: TEHDİT MESAJIDIR

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Hoşgörü kültürünün hakim olduğu Yeni Zelanda'da bile bu tür bir saldırının meydana gelmesi, insanlığın birlikte yaşama arzusuna kastedenlerin Christchurch'ten tüm dünyaya gönderdikleri bir tehdit mesajıdır. Bu terör saldırısını münferit bir vaka olarak görmek, işin doğrusu akla, mantığa uygun değildir."

"ÜLKEDE YAŞAYAN MÜSLÜMANLARIN SAHİPLENİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda makamlarını saldırı sonrası gösterdikleri örnek tutumlarından dolayı takdir ettiğini dile getirerek, "Ülkede yaşayan Müslümanların sahiplenilmesini ve samimi dayanışma mesajları vermesini önemsiyoruz. Olay karşısında ilkeli tavır alan Yeni Zelanda hükümet ve meclisinin bu tutumunun İslam ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin sıklıkla görüldüğü ülkeler ve siyasetçileri tarafından örnek alınacağını umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA