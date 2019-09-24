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İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı düzenlendi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ev sahipliğinde Bodrum'da düzenlendi.

24.09.2019 12:12İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı düzenlendi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ev sahipliğinde Bodrum'da düzenlendi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre banka, 22-23 Eylül tarihlerinde Bodrum'da yapılan "İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından açılışı gerçekleştirilen toplantıda küresel ekonomik
ve finansal görünüm, finansal tabana yayılma ile İslami finans sektöründeki gelişmeler ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bodrum, Ekonomi

Kaynak: AA

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