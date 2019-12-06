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İİT'nin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları İstanbul'da toplanıyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın, 7-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

06.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:35İİT'nin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları İstanbul'da toplanıyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın, 7-9 tarihlerinde 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi beklenen toplantıda, üye ülkeler, sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Toplantıya ayrıca sosyal kalkınma alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar ile İİT'nin alt kuruluşları katılarak, başta İslam alemi olmak üzere sosyal kalkınma alanında atılması gereken ortak adımları görüşecek. Toplantının 9 Aralık'ta yapılacak 'Bakanlar Oturumu'nda, İslam ülkelerinin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları ilk kez bir araya gelecek. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

'İSTANBUL BİLDİRGESİ KABUL EDİLECEK'

3 gün sürecek konferansta, evlilik müessesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı, sosyal güvenliğin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konular değerlendirilecek. Konferansın sonunda İstanbul Bildirgesi'nin görüşülüp, kabul edilmesi öngörülüyor. Toplantının ev sahipliğini yapacak olan Bakan Selçuk, toplantı çerçevesinde ayrıca çok sayıda mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirecek ve bazı ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzalayacak.



İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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