İit, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olaylarını Kınadı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:07



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:07

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) şiddet olaylarının devam etmesini kınayarak, suçluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, OAC'de şiddet olaylarının devam etmesini kınayarak, "Şiddetin son yüzü Alindao kentinde yaşanan çatışmalar oldu." ifadelerini kullandı.Kentte yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Useymin, OAC yetkililerine, suçluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.Sivilleri hedef alan bu tür saldırıların, barış düşmanlarının, barış çabalarını yok etme girişimleri olduğunu aktaran Useymin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Afrika Birliği'ne, ülkedeki durum konusunda daha fazla aktif olma çağrısı yaptı.Useymin ayrıca İİT'ye üye ülkelerden, OAC'dedeki barış sürecine ve sivillerin korunmasına destek vermesini talep etti.OAC'de ülkenin merkezindeki Alindao kentinde Perşembe günü başlayan ve silahlı Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Barış İçin Birlik (UPC) Örgütü mensupları arasında çıkan çatışmalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, çatışma nedeniyle 20 bin kişi yerlerini terk etmek zorunda kalmıştı.OAC, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.Şiddet olaylarında binlerce kişi hayatını kaybederken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden olmuştu.