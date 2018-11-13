İit ve Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) ve Arap Birliği İsrail
'in Gazze
'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.
İİT tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "İİT'nin İsrail işgal güçlerinin Gazze'de sivil hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınandığı" kaydedilerek, söz konusu düşmanca saldırıların derhal durdurulması istendi.
Açıklamada, "İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin
halkına karşı yapılan askeri saldırıların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurgulamakta ve uluslararası toplumu İsrail'e baskı yaparak ateşkes için harekete geçmeye çağırmaktadır." İfadelerine yer verildi.
Arap Birliği'nden yapılan açıklamada ise, "Birlik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamakta ve saldırıların bütün sorumluluğunu İsrail'e yüklemektedir." denildi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali
konu ile ilgili açıklamasında, Filistin halkının güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplumun bir görevi olduğunun altını çizerek, ateşkes için uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.
- Türkiye
'de yaşayan Filistinli gazetecilerden İsrail'e tepki
Öte yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Filistinli Gazeteciler ve Medyacılar Topluluğu İsrail'in Gazze'de görev yapan gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadığını duyurdu.
Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aksa
televizyon kanalı binası ve radyosunun İsrail savaş uçakları tarafından vurulması, "kabul edilmesi mümkün olmayan bir cürüm" olarak nitelendirildi.
- Gerginlik nasıl başladı
?Abluka altındaki Gazze Şeridi
'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas
'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.
Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.
?Bu olayın ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.
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