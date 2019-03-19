İit Yeni Zelanda Katliamı İçin İstanbul'da Olağanüstü Toplanıyor

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin talebi üzerine Yeni Zelanda katliamını görüşmek üzere İstanbul'da olağanüstü toplanacak.İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin çağrısı üzerine üye ülkelerin, Dışişleri Bakanları düzeyinde cuma günü gerçekleştireceği toplantıda Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ele alınacağı belirtildi.Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in "İslamofobi'nin tehlikesine yönelik farkındalık, terörle mücadele ve dünya genelinde Müslüman toplumların korunması konusunda sarf edilen çabalara" ilişkin bir sunum yapacağı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, katliamda hayatını kaybedenler için 29 Mart'ta Yeni Zelanda'da yapılacak anma törenine İİT'nin de katılım sağlayacağı kaydedildi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.