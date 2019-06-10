10.06.2019 09:28
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İİZMİR DENİZ TUTKUNU MİÇO, İLGİ ODAĞI OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde tur teknelerinde yaşayan 'Miço' adlı golden retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tur teknelerinde yaşayan 'Miço' adlı golden retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor. Sıcakların da etkisiyle günboyu denizden çıkmayan köpeği görenler, sevimli hareketlerini dakikalarca izliyor.
Çeşme ilçe merkezinde faaliyet gösteren tur tekneleri çalışanlarının bakımını üstlendiği 'Miço' adlı golden retriever cinsi 4 yaşındaki erkek köpek, sempatik hareketleriyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte denize giren tatilciler, yanı başlarında deniz keyfi yapan sevimli köpeği görünce tebessüm etti. Bölgedeki tur teknelerinin çalışanları, Miço'nun günlerinin bir denizci gibi teknelerde geçtiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, Adı üstünde Miço, yani tam bir denizci. Tüm sahilin maskotu oldu dedi. İİZMİR DENİZ TUTKUNU MİÇO, İLGİ ODAĞI OLDU
Kaynak: DHA
İzmir, Çeşme, Güncel