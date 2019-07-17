17.07.2019 16:42
Haberler» Güncel» Haber

İKA'dan Nizip'in 3 projesine onay

İKA

Nizip Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 3 ayrı proje İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylandı.

Nizip Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 3 ayrı proje İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylandı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İKA'nın 2019 yılı Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında Nizip Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan 3 ayrı projeyi onayladığı belirtildi.
Projenin, Antep fıstığı ve zeytin üretiminin artırılması, yaygınlaştırılmasına yönelik olduğunun ifade edildiği açıklamada, onaylanan projelerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 'Antep Fıstığında Kermania Pistaciella Dal Güvesi ile Biyoteknik Mücadele', Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 'Nizip Zeytinyağında Kalitenin Arttırılması' ve Nizip Ticaret Borsasına ait 'Antep Fıstığı Dijitalleşiyor' projeleri kabul edilerek desteklenme kararı alınmıştır. "
Kaynak: AA
İpekyolu, Nizip, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:36   Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan "yaşlı yüz" fotoğrafına esprili paylaşım
20:35   Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
20:35   Kırgızistan Meclis Ba?kanı Dastanbek Dzhumabekov, Bursa'da
20:34   Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
20:33   Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak
20:32   Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi
20:30   AK Parti'den şehit kabirlerine ziyaret