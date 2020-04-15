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İkameti olmayan çalışanların Elazığ'a giriş ve çıkışına yasak

ELAZIĞ'da ikameti olmayıp, kamu kurumu ve özel sektörde çalışanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş ve çıkışları yasaklandı.

15.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:35
İkameti olmayan çalışanların Elazığ'a giriş ve çıkışına yasak

ELAZIĞ'da ikameti olmayıp, kamu kurumu ve özel sektörde çalışanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararla ikameti başka yerde bulunan ve Elazığ 'da kamu kurumu ve özel sektörde çalışanların, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehre giriş ve çıkışları yasaklandı. Yasağa ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde ikamet etmeyip diğer illerde ikamet eden fakat Elazığ'da görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının ilimize giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, ancak çok zorunlu hallerde, ilimiz Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez'in onayı ile alınan karardan istisna tutulmasına veya idari izinli sayılmalarına, karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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