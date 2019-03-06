İkametten Nakit Para Çalındı

Kaynak: İHA

Adıyaman'da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. Katında ikamet eden M.B'ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar evden 3 bin TL para nakit para çaldı. Aldıkları paralarla birlikte evden çıkan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN