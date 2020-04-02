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İkaza uymayanlara 15 bin 760 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde korona virüs salgının önlenmesi kapsamında umuma açık iş yerlerinin kapatılması kararının ardından yapılan uyarılara rağmen iş yerlerini açan ve evlerinde kağıt oynattığı belirlenen ve oynayan kişilere 15 bin 760 lira idari para cezası yazıldı.

02.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:23
İkaza uymayanlara 15 bin 760 lira ceza
Konya 'nın Ereğli ilçesinde korona virüs salgının önlenmesi kapsamında umuma açık iş yerlerinin kapatılması kararının ardından yapılan uyarılara rağmen iş yerlerini açan ve evlerinde kağıt oynattığı belirlenen ve oynayan kişilere 15 bin 760 lira idari para cezası yazıldı.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kahvehane, kıraathane, gazino gibi umuma açık iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/3 sayılı kararı ile bu iş yerlerinin açılması yasaklandı. Ereğli ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşlar sürekli uyarılarak bilgilendirildi. Yapılan uyarılara rağmen iş yerlerini açan kişiler belirlenirken, bazı kişilerin ise kağıt oyunlarını evlerinde oynattığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma kapsamında iki ikametin de kahvehaneye dönüştürüldüğünü belirledi. İkamet sahipleri ve oyun oynamak için gelenlerin oluşturduğu toplam 35 şahsa 15 bin 760 lira idari para cezası yazılırken, iş yerleri mühürlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ilçe genelinde uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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