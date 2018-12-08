08 Aralık 2018, 20:11
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İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Arzu EmiroğluİKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul)FENERBAHÇE: Ulaş...



SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğlu

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul)

FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Ter Maat Wouter, Klinkenberg, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt, Emre Batur, (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)

SETLER:  18-25, 25-17, 29-31, 16-25

SÜRE: 118 dakika (27, 29, 37, 25)

Voleybol'da Efeler Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Fenerbahçe'ye sahasında 3-1 yenildi.

- Afyonkarahisar İsmail Yıldırım,Fenerbahçe,Afyonkarahisar
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:11



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