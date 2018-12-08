İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe: 1-3

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: İsmail Yıldırım
, Arzu Emiroğlu
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Smith, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Durmuş Çağatay, Mehmet Hacıoğlu
, Gökhan Çatal, Fatih
Cihan, Muhammed Ertuğrul)
FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Ter Maat Wouter, Klinkenberg, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt
, Emre Batur
, (Caner Dengin, Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu
)
SETLER: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
SÜRE: 118 dakika (27, 29, 37, 25)
Voleybol'da Efeler Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında İkbal Afyon
Belediye Yüntaş, Fenerbahçe
'ye sahasında 3-1 yenildi.
- Afyonkarahisar
İsmail Yıldırım,Fenerbahçe,Afyonkarahisar
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:11