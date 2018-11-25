İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankası: 1-3

SALON: Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Gökhan Çatal, Muhammed Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Fatih
Cihan, Nazım Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Ayhan Tunç
)
ZİRAAT BANKASI: Enes Atlı, Ferhad Ghaemi, Michal Finger, Emre Vahit Savaş, Nikola Jovovic, Koray Şahin
(Demir Kurt, Volkan Done, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir
, Yunus Emre Tayaz)
SETLER: 21-25, 18-25, 31-29, 14-25
SÜRE: 117 dakika (26, 30, 39, 22)
Voleybol Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında İkbal Afyon
Belediye Yüntaş evinde Ziraat Bankası
'na 3-1 mağlup oldu.
Lige istediği gibi başlayamayan İkbal Afyon Belediye Yüntaş evinde konuk ettiği Ziraat Bankası karşısında ilk iki seti 25-21 ve 25-18 kaybetti. Ev sahibi ekip 3'üncü sette Klapwijk, Burak Hascan ve Luke'nin art arda smaçlarıyla rakibi karşısında 5 sayı öne geçerken, Ziraat Bankası'ndan Ferhad, Finger ve Emre'nin smaçlarına engel olamadı. Ev sahibi İkbal Afyon Belediye Yüntaş, setin son sayısına kadar rakibinin peşini bırakmayarak seti 31-29 önde kapattı ve durumu 2-1 yaptı. 4'üncü sete iyi başlayan Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 25-14 mağlup ederek, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fatih,Ziraat Bankası,Afyonkarahisar
25 Kasım 2018 Pazar 17:55