15 Aralık 2018, 20:58
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İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş - Galatasaray: 3-1

İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş - Galatasaray: 3-1

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ebru AyaktaİKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Nielp Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)GALATASARAY:...



SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ebru Ayakta

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Nielp Klapwijk, Luke Smith, Mihajlo Stankovic (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)

GALATASARAY: Selçuk Keskin, Oliver Venno, Justin Duff, Yasin Aydın, Rland Gergye, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minik, Muzaffer Yönet)

SETLER: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23

SÜRE: 147 dakika (39, 35, 40, 33)

Voleybolda Efeler Ligi 11'inci hafta karşılaşmasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı kendi evinde 3-1 mağlup etti.

- Afyonkarahisar Mehmet Hacıoğlu,Galatasaray,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:58



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