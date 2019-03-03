03 Mart 2019, 21:27
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İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

3. eşi Emre Ermiş'e şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan ve anlaşmalı olarak boşanan sunucu ve yazar İkbal Gürpınar'ın, ''Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum'' konusunda konferanslar vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

3 yıllık eşi Emre Ermiş'ten şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürpınar'ın ''Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum'' konusunda konferanslar vermesi sosyal medyayı salladı.

ALAY KONUSU OLDU

Sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, ''Mutlu toplum, mutlu toplum'' konusunda konferans vermeye başladı. 3'üncü evliliği de sona eren İkbal Gürpınar ile ilgili sosyal medyada bir çok caps yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları İkbal'in 3 evlilik yapıp boşanmasına rağmen "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum'' konusunda konferans vermesini eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

3 yıllık eşi Emre Ermiş'ten şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, anlaşmalı olarak boşandı. İkbal Gürpınar, eşinin aslında muhafazakar kişilik ve mütevazı yaşamdan uzak olduğunu öne sürmüş, yumruğunu kaldırarak kendisine saldırdığını iddia etmiş ve boşanmak için Ermiş'ten 600 bin lira manevi tazminat istemişti. Karşı dava açan Emre Ermiş de, psikolojik şiddet gördüğünü, Gürpınar'ın boğazına makas dayadığını iddia etmiş ve 10 bin lira manevi tazminat talep etmişti.Duruşmada avukatlar boşanma konusunda anlaşıldığını belirterek mahkemeye bir protokol sundu. Tarafların "barışma ihtimalimiz yoktur" demesi üzerine hakim boşanma kararı verdi.

İkbal Gürpınar, Gürpınar, Magazin


YORUMLAR (18)
....KİM HAKLI: ... Birinci koca suçlu....ikinci koca suçlu...üçüncü koca suçlu....ya bu kadının hiçmi suçu yok....dördüncüye tavsiyem nikah yapma ne yaparsan yap bu kadın bundan anlıyor zannedersem
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ÇOK BİLEN: neymiş kimmiş.hangi üniv kazanmiş bitirmiş.diplomasız bilim insanı mı
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DÜRBÜNLÜ: bu medyatik görünümlü müslüman müsvettelerinin dinimize verdiği zararı atom bile veremez.
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CAN SUYU: Herkes haklıysa inşan lar neden mutsüz herkes haksızza o zaman insanlar neden susmaz
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İSMAİL: yazık
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