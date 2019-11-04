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IKBY Başbakanı Barzani'den "DEAŞ tehdidi sonlanmadı" uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgütün tehditlerinin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

04.11.2019 19:58
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgütün tehditlerinin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.
Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Smith başkanlığındaki heyet, IKBY Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Barzani ile Smith, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
IKBY Başbakanı Barzani, terörizmin hala Irak ve dünya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, ABD'li heyetle terörle mücadele meselesini ele aldıklarını dile getirdi.
DEAŞ'ın varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:
"Biz DEAŞ'ın faaliyetlerini artırdığını görüyoruz. Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, DEAŞ tehditlerinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Onlar (DEAŞ), bazı ülkelerde faaliyetlerine devam ediyor. Biz bunu yakından takip ediyoruz."
"Amacımız sadece petrol değil"
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Smith de ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de petrolü elimizde tutacağız" açıklamasına tepki göstererek, petrol kuyuları ve bölgenin ABD'ye ait olmadığını ve Trump'ın bunu anlaması gerektiğini ifade etti.
Bölgede iyi ilişkiler kurulmasından yana olduklarını dile getiren Smith, "Başkan Trump (Suriye'deki petrol) bu konuda hatalı. Amacımız sadece petrol değil. Önemli olan, bu petrol kuyularının DEAŞ'ın eline geçmemesidir." diye konuştu.
ABD'li heyet, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya gelmişti.
IKBY Başbakanı Barzani'den

Mesut Barzani, Güncel

Kaynak: AA


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