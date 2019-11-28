IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı (IKBY) Mesut Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"PKK'YA KARŞIYIZ"

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Barzani, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi. Barzani, "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" diye konuştu.

SURİYE KONUSUNA İLİŞKİN ORTAK KAYGILAR ELE ALINDI

Barzani, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suriye konusuna ilişkin ortak kaygıların da ele alındığına işaret ederek, "Mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yürüttüğü iş birliğinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Hiç kimsenin farklı bölgelere zorla gönderilmeyeceğini duymaktan da mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRDİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüşmesini değerlendirirken de Barzani'nin IKBY Başbakanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bunun sembolik anlamı da vardır." dedi. Çavuşoğlu, önceki hükümet dönemlerinde olduğu gibi bundan sonra da Irak'ın birliği ve beraberliği çerçevesinde bölgesel hükümetle de iş birliğini her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.

Bağdat-Erbil arası sürdürülen görüşmelerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun zor süreçten geçen Irak'ın istikrarı, birliği ve beraberliği için de önemli olduğunu vurguladı.

"PKK'NIN KÜRT KARDEŞLERİMİZE VERDİĞİ ZARARI ELE ALDIK"

Çavuşoğlu, bugünkü görüşmede Türkiye, Irak ve bölgesel yönetimi ilgilendiren güvenlik meselelerinin ele alındığını belirtti. Irak merkezi hükümetiyle bu yıl gerçekleştirilen üst düzey toplantılarda özellikle Türkiye'ye yönelik Irak'tan kaynaklanan terör tehdidinin konuşulduğunu ve tüm bu konuları kapsayan güvenlik anlaşması müzakerelerine başlandığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün de özellikle PKK terör örgütünün ülkemize, Irak'a ve bölgesel yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize verdiği zararı ele aldık. Terör örgütü ile ortak mücadele unsurlarını birlikte değerlendirdik." diye konuştu.

BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin de bazı bilgileri Barzani'ye aktardığını söyledi. Çavuşoğlu, "Özellikle harekatın Kürtlere olmadığını, sadece ve sadece PKK ve YPG teröristlerine yönelik olduğunu burdan bir kere daha vurgulamak isterim. Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de olduğu gibi Kürtlerin esas düşmanı da YPG-PKK'dır." dedi.

Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt olduğunu belirten Çavuşoğlu, Barzani'nin de kendisine IKBY içerisinde 250 binden fazla Suriyeli Kürt olduğunu aktardığını belirtti.

"Bugüne kadar bu Kürt kardeşlerimiz Suriye'ye geri dönemediler, çünkü bunların çoğu zaten PYD-YPG tarafından sürgüne gönderilmişti." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere ev sahipliği yaparken bundan sonraki süreçte de Suriye'de evlerine dönmeleri için gerekli desteği vereceğini söyledi.

"FETÖ'NÜN IRAK'TAKİ MEVCUDİYETİ HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

Çavuşoğlu, Irak sınırları içerisinde terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin de bugünkü görüşmede ele alındığını dile getirerek, "Ayrıca FETÖ'nün de bu ülkedeki mevcudiyeti hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Beklentilerimizi hem Bağdat hem de Erbil gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, her iki terör örgütünün sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Irak için de büyük tehdit oluşturduğunun altını çizdi.