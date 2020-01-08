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IKBY Başbakanı Barzani: "Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran ve ABD arasındaki gerilimin bir parçası olmamaya çalışacaklarını, önceliklerinin bölge halkının korunması olduğunu açıkladı.

08.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:12 IKBY Başbakanı Barzani:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ve ABD arasındaki gerilimin bir parçası olmamaya çalışacaklarını, önceliklerinin bölge halkının korunması olduğunu açıkladı.
Barzani, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik ile gerçekleştirdiği 3'lü toplantı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Irak ve IKBY'de son günlerde istenmeyen olayların meydana geldiğini dile getiren Barzani, "Bölgede gerçekleşen olayları derin bir endişeyle takip ediyoruz. Gerilim ve şiddet, bölgede istikrarsız ve güvenliğin olmadığı bir atmosferin oluşmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Barzani, ilgili tüm taraflarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Önceliğimiz, Kürdistan ve Kürdistan vatandaşlarının korunmasıdır. Gerilimin bir parçası olmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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