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IKBY Başbakanı Barzani: "Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Sincar ilçesindeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi.

20.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:02
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 'nin Sincar ilçesindeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi.
Barzani, Irak'ın Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ ve PKK hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin bir soruya Barzani, "Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin, Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor." dedi.
Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Bu insanlar (PKK) neden Sincar'da? En sonunda bunun bedelini ödeyen de Sincar halkı oluyor. Çünkü Sincar'ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede ciddi tehditler oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Barzani, "DEAŞ bozguna uğratılmadı. DEAŞ toprak kaybetti ancak ideolojisi henüz ortadan kaldırılmadı." dedi.
Askeri mücadeleden daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de binlerce destekçisi ve sempatizanı bulunduğunu anlattı.
IKBY Başbakanı Barzani:

Mesut Barzani, Sincar Dağı, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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