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IKBY Başkan Yardımcısı Cafer'den "terör örgütü DEAŞ güçlendi" uyarısı - SÜLEYMANİYE

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, terör örgütü DEAŞ'ın Irak merkezi hükümeti ve Peşmerge güçleri arasındaki bölgelerde çok güçlendiği uyarısında bulunarak, terörle mücadelede tek çarenin ortak operasyon merkezi kurmak olduğunu söyledi.

12.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:09
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, terör örgütü DEAŞ'ın Irak merkezi hükümeti ve Peşmerge güçleri arasındaki bölgelerde çok güçlendiği uyarısında bulunarak, terörle mücadelede tek çarenin ortak operasyon merkezi kurmak olduğunu söyledi.
Mustafa, DEAŞ'ın son dönemlerde saldırılarının arttığı Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Koleco beldesindeki Peşmerge cephelerinde yaptığı incelemelerin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Irak merkezi hükümeti ve Peşmerge güçleri arasındaki bölgelerde ciddi güvenlik boşlukları oluştuğunu savunan Mustafa, merkezi hükümetin kontrolünde yer alan bu alanlarda Peşmerge güçlerine yönelik saldılarılar düzenlediğini ve bu saldırıların sorumluluğunun DEAŞ tarafından üstlenildiğini ifade etti.
Örgütün, bu durumdan ciddi şekilde istifade ettiğini belirten Mustafa, DEAŞ'ın son dönemlerde çok güçlendiği sonucuna vardıklarını aktardı.
Savunma hattı kurulamıyor
Teröristlerin, Peşmerge hedeflerine vur kaç taktiğiyle saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılar karşısında herhangi bir savunma pozisyonu alamadıklarını ifade eden Mustafa, "DEAŞ ile mücadelemizde daha önce örgüte karşı cephelerimiz vardı ve saldırılara karşı savunma pozisyonu alabiliyorduk ancak şu anda örgüt sabit bir hedef değil. Bu yüzden savunma hattı kuramıyoruz." dedi.
Mustafa, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Peşmerge'nin, Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki Salahaddin vilayetindeki bölgelerde yuvalanan DEAŞ hedeflerine operasyon düzenlemek istediğini ancak Bağdat yönetiminin Peşmerge'nin operasyonda yer almasına izin vermediğini ileri sürdü.
IKBY Başkan Yardımcısı, "DEAŞ ile mücadelenin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin tek yolu, Peşmerge ve Irak güçleri arasında ortak bir operasyon merkezi kurulması." dedi.
DEAŞ'ın son dönemlerde artan eylemleri
Terör örgütü DEAŞ tarafından dün Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
DEAŞ, 8 Nisan da Koleco beldesindeki Peşmerge güçlerine pusu kurup hafif silahlar ve havan topu ile saldırı düzenlemiş, olayda 2 Peşmerge hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor. IKBY Başkan Yardımcısı Cafer’den ’terör örgütü DEAŞ güçlendi’ uyarısı - SÜLEYMANİYE

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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