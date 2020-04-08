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IKBY Başkanı Barzani'den başbakanlık için Kazimi'ye destek açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurması için Şii grupların üzerinde anlaşıp aday göstermek istediği Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi desteklediğini bildirdi.

08.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:14
IKBY Başkanı Barzani'den başbakanlık için Kazimi'ye destek açıklaması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurması için Şii grupların üzerinde anlaşıp aday göstermek istediği Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi desteklediğini bildirdi.
Barzani, yayınladığı yazılı açıklamada, Şii siyasi tarafların Irak'ta yeni hükümeti kurmak için aday gösterdikleri Mustafa Kazimi'yi desteklediğini ifade etti.
Başkan Barzani, Kazimi'nin hükümeti kurma görevini en kısa zamanda yerine getirebilmesi için tüm siyasi partilere de destek çağrısında bulundu.
Kürtlerin, 329 sandalyeli mecliste 58 milletvekili bulunuyor.
Meclis'te 57 milletvekili bulunan Sünnilerin en büyük koalisyonu olan Irak Güçler İttifakı Koalisyonu da bugün, Kazimi'ye desteğini açıklamıştı.
Irak Meclisi'ndeki Şii gruplar, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği Adnan ez-Zurfi'ye karşı çıkarak, yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmıştı.

Şii ve Sünnilerin Kazimi ismi üzerinde anlaşma sağlaması, 30 gün içerisinde hükümeti kurması beklenen Zurfi'nin durumunu zora düşürdü.

İran destekli Şii gruplar, Zurfi'yi Amerika'ya yakın olmakla suçluyor ve hükümeti kurmasına itiraz ediyor. Zurfi ise yaptığı açıklamalarda, hükümeti kurma görevini iade etmeyeceğini belirtiyor.
Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin ise hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

Hükümetin 329 sandalyeli meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekli.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.
Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››IKBY Başkanı Barzani'den başbakanlık için Kazimi'ye destek açıklaması - Haberler

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