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IKBY Başkanı Barzani'den depremzedelere yardım açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Elazığ depremi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve depremzedelere her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

26.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:36IKBY Başkanı Barzani'den depremzedelere yardım açıklaması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, depremi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve depremzedelere her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle kayıpların yaşanmasından derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. Barzani, IKBY hükümeti, halkı ve yardım vakıflarının depremzedelere her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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