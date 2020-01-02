Haberler » Güncel » IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü - Haber

IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü

Erbil-(İHA)-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:16 IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü
Erbil-(İHA)-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Erbil İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandığından şüphelenilen bir kişinin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Müdürlüğü, aynı zamanda Erbil'deki bütün hastanelerde virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar için özel koridorların tahsis edildiğini söyledi.

Erbil'de H1N1 virüsü sonucu alınan ilk ölüm haberinin ardından, kentteki bazı hastaneleri ziyaret eden Erbil Valisi Fersat Sofi, virüsün yayılmaması için gereken önlemlerin alındığını vurguladı.

IKBY'de son günlerde 20 kişide H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. - ERBİL

Erbil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56   DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
21:56   Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Haber
21:56   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Haber
21:56   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Haber
21:55   Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
2.01.2020 22:03:49