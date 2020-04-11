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IKBY'de kanser hastası kadın korona virüsü yendi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Erbil'de kanser hastası bir kadın korona virüse karşı 1 ay süren mücadeleyi kazanarak, hastaneden taburcu oldu.

11.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:16
IKBY'de kanser hastası kadın korona virüsü yendi
Irak 'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Erbil'de kanser hastası bir kadın korona virüse karşı 1 ay süren mücadeleyi kazanarak, hastaneden taburcu oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Irak'tan sevindirici haber geldi. Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Erbil kentinde kanser hastası bir kadın korona virüsü yenerek, taburcu oldu. İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed, tarafından yapılan açıklamada kanser hastası 49 yaşındaki bir kadının yakalandığı korona virüs hastalığını 1 ay süren mücadelenin ardından yenerek, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Sağlık Müdürü, korona virüsün yaşlıları ve kronik hastalıkları olan insanları daha çok etkilediğini belirtirken, kanser hastası kadının virüsü yenerek hastaneden taburcu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunun açıkladı.

Irak'ta toplam korona virüs vakası bin 279'a, hayatını kaybedenler ise 70'e ulaştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel
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