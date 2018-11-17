Ikby'de Koalisyon Görüşmeleri Başladı (2)

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Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Hacı'nın açıklamalarıKDP Sözcüsü Mahmud Muhammed'in basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ndeki (IKBY) milletvekili seçimlerinin galibi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), koalisyon hükümetinin kurulması için siyasi partilerle resmi görüşmelere başladı. Mesut Barzani
liderliğindeki KDP, hükümet ortaklığı için ilk olarak seçimlerden ikinci çıkan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kapısını çaldı. KDP'den üst düzey bir heyet, Süleymaniye
kentine gelerek KYB yetkilileriyle görüştü.
Goran ile görüşme
KDP heyeti, Süleymaniye kentinde ikinci olarak Goran (Değişim) Hareketi'ni ziyaret etti.
Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Hacı, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, KDP heyetiyle koalisyonun nasıl şekilleneceğini etraflıca ele aldıklarını söyledi.
Hacı, "KDP, Goran'ın hükümette yer almasını istiyor. IKBY halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde toplantılar sonrasında bir sonuca varmayı hedefliyoruz." dedi.
Hükümetin kurulması
IKBY'de 30 Eylül
'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) ve Kürdistan İslami Hareket'in kurduğu Islaha Doğru Koalisyonu 5, Özgürlük ve Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sisteminin bulunduğu IKBY meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara ise 6 milletvekili veriliyor. Yeni hükümetin kurulabilmesi için 111 milletvekilinin bulunduğu Erbil
'deki mecliste salt çoğunluğun desteği gerekiyor. Seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak milletvekili sayısını yakalayamadığı için hükümet koalisyona kalıyor. Yekgirtu
ve Yeni Nesil Hareketi, koalisyon görüşmeleri başlamadan, muhalefet cephesinde kalma kararı aldıklarını bildirmişti.
Milletvekili
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:01