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IKBY'de korona tatili

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın Necef ve kuzeydeki Kerkük kentinde korona virüsü vakalarının doğrulanması ardından eğitime 1 ay ara verdi.

25.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:41IKBY'de korona tatili
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın ve kuzeydeki Kerkük kentinde korona virüsü vakalarının doğrulanması ardından eğitime 1 ay ara verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 23 Mart tarihine kadar özel ve devlet okulları tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada kararın, Irak'ın güneyindeki Necef ve kuzeyindeki Kerkük kentlerinde korona virüsü vaka sayısının artması üzerinde alındığı da belirtildi.

Öte yandan Irak'ta doğrulanan korona virüsü vakası sayısı 5'e yükselmişti. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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