IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
14.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:17
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.
IKBY yönetimi Kovid-19'la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.
IKBY yönetimi Kovid-19'la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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