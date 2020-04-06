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IKBY'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzattı.

06.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:12
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzattı.
IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, önceki gün uygulamaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı ifade edildi.
Açıklamada sağlık, güvenlik gibi zorunlu hizmet alanlarında görev yapanlar dışında kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği, aksi halde cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.
Öte yandan IKBY Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'de 41 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve bölgedeki toplam vaka sayısının 277'ye yükseldiği bildirildi. IKBY’de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel

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IKBY'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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