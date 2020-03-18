IKBY'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bölgede sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığını duyurdu.IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağının 5 gün daha uzatıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca bu 5 gün içinde Erbil, Süleymeniye ve Duhok kentlerinde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.IKBY yönetimi Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 13 Mart'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, daha sonra bu yasak 2 gün uzatılmıştı.Bölgede Kovid-19'la mücadele kapsamında ayrıca, Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadet yeni bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

Kaynak: AA