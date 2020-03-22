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IKBY'de sokağa çıkma yasağı Nisan'a kadar uzatıldı

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs nedeni ile 2 hafta önce uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı 1 Nisan'a kadar uzatılırken, kararın bu kez yayaları da kapsadığı bildirildi.

22.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:53
IKBY'de sokağa çıkma yasağı Nisan'a kadar uzatıldı
Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs nedeni ile 2 hafta önce uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı 1 Nisan'a kadar uzatılırken, kararın bu kez yayaları da kapsadığı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Nisan'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağının genişletilerek Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe illerinin de dahil edildiğini belirterek, sokağa çıkma yasağının sadece araçları değil yayaları da kapsadığını duyurdu. Bakanlık, yasağa uymayanları ağır şekilde cezalandırılacağını ifade ederek, şehirlerarası yolculukların kriz masası izni olmadan yapılamayacağını duyurdu. Bakanlık, yurtdışından gelenlerin İçişleri Bakanlığından izin almadığı takdirde IKBY alınmayacağını belirtirken, görevinde ihmalkarlık eden güvenlik güçleri mensuplarının 10 gün hapis cezasına çarptırılacağını bildirdi.

IKBY'de toplam korona virüs vakası 54'e ulaşırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : 1 Nisan, Güncel

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