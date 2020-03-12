IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:02
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde İl Sağlık Müdürlüğü Müdürü Sabah Havrami düzenlediği basın toplantısında, uyarılara rağmen kentte düzenlenen bir taziye merasimine katılan 10 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantina altına alındıklarını belirtti. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık yerlerden uzak durma talimatına uymaya çağıran Havrami, söz konusu kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini ifade etti.
IKBY'nin Sağlık Bakanlığı verilerine göre bölgede 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1 kişi de taburcu oldu. - ERBİL
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde İl Sağlık Müdürlüğü Müdürü Sabah Havrami düzenlediği basın toplantısında, uyarılara rağmen kentte düzenlenen bir taziye merasimine katılan 10 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantina altına alındıklarını belirtti. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık yerlerden uzak durma talimatına uymaya çağıran Havrami, söz konusu kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini ifade etti.
IKBY'nin Sağlık Bakanlığı verilerine göre bölgede 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1 kişi de taburcu oldu. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymaniye, Irak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı