08.07.2019 13:51
Haberler» Güncel» Haber

IKBY'de yeni kabine meclisin güvenoyuna sunulacak

IKBY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 10 Temmuz Çarşamba günü kabineyi meclisin güvenoyuna sunacak.
IKBY Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü düzenlenecek olağan oturumda, hükümet için güven oylaması yapılacak. Hükümetin güvenoyu alması halinde başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacak.
Çarşamba günü yapılacak oturumda ayrıca, Mesrur Barzani yeni hükümetin programını da açıklayacak.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran'da hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye vermişti.
Kurulacak koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi ile Türkmen ve Hristiyanlar yer alırken, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile İslami Toplum Partisi (Komel) muhalefette kalacaklarını açıklamıştı.
IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tabi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.
Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
14:36   Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor
14:36   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (geniş...
14:35   Firma vazgeçti, engellilerin umudu yarım kadı
14:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
14:35   Trafik magandaları hamile kadının eşinden şikayetçi oldu
14:35   Kırıkkale'de bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı