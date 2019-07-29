IKBY'de Yeni Nesil Hareketi lideri hakkında yakalama kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid hakkında mahkemece yakalama kararı çıkarıldı.

Süleymaniye Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, "dolandırıcılık" suçlamasıyla Abdulvahid hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Abdulvahid, daha önce de çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de düzenlenen milletvekili seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Yeni Nesil Hareketi, muhalefet cephesinde yer aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA