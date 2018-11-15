Ikby'deki İslami Toplum Partisi Lideri Ali Bapir - Erbil

15 Kasım 2018 Perşembe 16:59



15 Kasım 2018 Perşembe 16:59

MAZIN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Erbil'de kurulacak koalisyon hükümetine katılma konusunda henüz nihai bir karar almadıklarını söyledi.Partisinin Erbil'deki merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bapir, IKBY'de kurulacak koalisyon hükümetine katılıp katılmayacakları ve bölgedeki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.IKBY'deki genel seçimlerin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulması için taraflar arasında resmi görüşmelerin başlamadığını belirten Bapir, yeni süreç hakkındaki beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:"Yeni hükümetin, herkes tarafından benimsenmesi gerekiyor. Kurulacak hükümet kurumsal olmalı ve tüm vatandaşlara eşit mesafede durmalı. Eski hatalardan ders çıkarılması gerekiyor. Yasalara sadık kalınarak yasama ile yargı erki arasında yeniden güven inşa edilmeli.""Önce hükümet programını görmemiz gerekiyor"Seçimlerde oylarını artırarak Erbil'deki meclise 7 milletvekili göndermeyi başaran Komel'in lideri Bapir, yeni hükümetin büyük krizleri devralacağını belirterek, "Hükümete katılmak için henüz nihai kararı vermedik. Yeni kabineye katılmamız için önce hükümet programını görmemiz gerekiyor." dedi.IKBY'de muhalefetin başını çeken ancak 30 Eylül'deki seçimlerde oylarının yarısını kaybeden Goran (Değişim) Hareketi ile ilişkileri hakkında ise Bapir, "Goran ile birçok noktada hemfikiriz. Ancak aramızda anlaştık diye resmi olarak bir şey yok. Onlar da hükümete katılma konusunda bizimle aynı görüşü paylaşıyor." diye konuştu.Bapir, kurulacak koalisyona katılmama kararı alan partilerin de hükümetle tamamlayıcı bir rol üstlenmeleri, samimi ve yapıcı eleştirilerde bulunmaları gerektiğini dile getirdi."Referandumun bedelini ödedik"Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin mimarlığında, 25 Eylül 2017'de düzenlenen gayrimeşru referandum nedeniyle bölgenin bedel ödediğini anlatan Bapir, şöyle konuştu:"Biz referandumdan zararlı çıktık ve bedelini ödedik. Ancak bazılarının referandumdan halen gurur duyduğunu görüyoruz. Yanlış bir karar verildi ve şu an bu gurur duyulacak bir şey değil. Eğer irademiz varsa hatalarımızı düzeltmemiz imkansız değil."Hükümetin kurulmasıIKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) ve Kürdistan İslami Hareket'in kurduğu Islaha Doğru Koalisyonu 5, Özgürlük ve Modern listeleri de 1'er milletvekili çıkarmıştı. Kota sisteminin bulunduğu IKBY meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara ise 6 milletvekili veriliyor.Yeni hükümetin kurulabilmesi için 111 milletvekilinin bulunduğu Erbil'deki mecliste salt çoğunluğun desteği gerekiyor. Seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak milletvekili sayısını yakalayamadığı için, hükümet koalisyona kalıyor.Koalisyon görüşmeleri henüz başlamadan Yekgirtu ve Yeni Nesil Hareketi muhalefet cephesinde kalma kararı aldıklarını bildirmişti.