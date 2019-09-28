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IKBY'deki partiler "tartışmalı bölgeler"de tek listeyle seçime giriyor

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binası Siyasi parti temsilcilerinin karşılanması Toplantıdan detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.

28.09.2019 16:46
Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binası
Siyasi parti temsilcilerinin karşılanması
Toplantıdan detaylar
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.
Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binasında 9 siyasi partinin temsilcileri tek çatı altında seçimlere katılma konusunu görüşmek için toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, Kürt siyasi partilerin Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul olarak tabir edilen tartışmalı bölgelerde "Kürdistani Koalisyonu" adına altında yerel seçimlere girmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Listede, KDP'nin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava), Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Kürdistan Emek Partisi yer alırken, Yeni Nesil Hareketi toplantıyı boykot etti.
IKBY'deki partiler

Erbil, Güncel

Kaynak: AA

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