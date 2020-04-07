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IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: "AA Irak'ta mazlumların sesi olmuştur"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

07.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:34
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Maruf, AA muhabirine gönderdiği kutlama mesajında, "Anadolu Ajansı'nın 100.yıl kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. AA, her zaman her dönemde bölgede ve Irak'ta mazlum insanların yüksek sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Türkmen Bakan Maruf, şunları kaydetti:
"Geçmiş dönemlerde Irak'ta Türkmenlere karşı yapılan baskı, tehdit ve haksızlıkların dünyaya aktarılmasında AA'nın büyük rolü ve katkısı olmuştur."
Maruf ayrıca AA'nın bölgede etnik ve mezhep ayrımı yapmadan gerçek anlamda bağımsız bir medya kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: 'AA Irak'ta mazlumların sesi olmuştur' - Haberler

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