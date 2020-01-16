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IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf: "AA ofisine saldırı kabul edilemez"

VIDEO TIMECODE : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf ile röportaj Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskının kabul edilemez...

16.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:21
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf ile röportaj Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) ofisine yaptığı baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'na yönelik Kahire'de gerçekleştirilen saldırı yasa dışı bir davranıştır. Uluslararası basın özgürlüğüne aykırı olup, tarafımızca da kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.
"AA her zaman Orta Doğu'daki mazlum halkın sesi olmuştur ve önemli bir medya kurumudur." diyen Maruf, "14 Ocak'ta AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın bizi de derinden üzdü. Türkmenler olarak her zaman AA'nın yanındayız." şeklinde konuştu.
AA'nın Türkmenlerin özellikle terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşadığı zor dönemlerde yanlarında olduğunu hatırlatan Maruf, söz konusu dönemde AA'nın başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yaptığı yayınlarıyla büyük bir insani krizi dünyaya duyurduğunu dile getirdi.
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf:

Anadolu Ajansı, Kahire, Güncel

Kaynak: AA


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