IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf : "Tuzhurmatu saldırısı siyasi"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 çocuğun yaralanmasına yol açan dünkü saldırının "siyasi amaçlı" olduğunu söyledi.
18.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:52
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 çocuğun yaralanmasına yol açan dünkü saldırının "siyasi amaçlı" olduğunu söyledi.
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenlere karşı düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.
Bu tür saldırılarla yoğunlukla ilçenin merkezinde yaşayan Türkmenlerin korkutulmasının hedeflendiğini ve saldırının arkasında birtakım siyasi amaçların yattığını dile getiren Maruf, "Tuzhurmatu saldırısı siyasi."dedi.
Maruf, bu saldırıların Tuzhurmatu ilçesinin çevre ve kırsal bölgelerinden gelen saldırganlarca gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin bir türlü yasa dışı gruplardan temizlenememiş olmasına tepki gösterdi.
İlçedeki Türkmen ve diğer etnik grupların güvenliğinden Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu söyleyen Maruf, son günlerde düzenlenen saldırıların tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu ilçesinde dün terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 4 çocuk yaralanmıştı.
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenlere karşı düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.
Bu tür saldırılarla yoğunlukla ilçenin merkezinde yaşayan Türkmenlerin korkutulmasının hedeflendiğini ve saldırının arkasında birtakım siyasi amaçların yattığını dile getiren Maruf, "Tuzhurmatu saldırısı siyasi."dedi.
Maruf, bu saldırıların Tuzhurmatu ilçesinin çevre ve kırsal bölgelerinden gelen saldırganlarca gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin bir türlü yasa dışı gruplardan temizlenememiş olmasına tepki gösterdi.
İlçedeki Türkmen ve diğer etnik grupların güvenliğinden Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu söyleyen Maruf, son günlerde düzenlenen saldırıların tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuzhurmatu ilçesinde dün terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 4 çocuk yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel
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