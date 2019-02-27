27 Şubat 2019, 22:52
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Ikby'den 2018'in 3. Çeyreğinde 35 Milyon Varil Petrol İhracatı

Ikby

ERBİL (IKBY) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 2018'in üçüncü çeyreğinde 35 milyon 677 bin varil petrol ihraç ederek 2,26 milyar dolar gelir sağladı.

ERBİL (IKBY) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 2018'in üçüncü çeyreğinde 35 milyon 677 bin varil petrol ihraç ederek 2,26 milyar dolar gelir sağladı.

ABD merkezli denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'nin hazırladığı petrol şeffaflık raporuna göre IKBY, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 35 milyon 677 bin varil petrol ihraç etti.

Raporda, IKBY'nin boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilen petrolle 2,26 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi.

Bir varil petrolü yaklaşık 63 dolar olarak satışa sunan IKBY'nin 1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihleri arasında net kazancının yaklaşık 1,3 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Irak merkezi hükümeti ile muhalefetteki partiler tarafından "petrol geliri ve satışının şeffaf olmadığı" suçlamasına muhatap olan Erbil yönetimi, ABD merkezli Deloitte ile anlaşma imzalayarak gelirlerinin kontrol edilmesini istemişti. Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA