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IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in gelişi ve karşılanması Üçlü toplantının yapılmasıEditöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir.

08.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:29
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in gelişi ve karşılanması
Üçlü toplantının yapılması
Editöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve bölgeye yönelik terör tehlikesinin olduğu bu dönemde ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyona destek verileceğini belirterek, krizin taraflarına IKBY topraklarını mevcut gerilimden uzak tutmaları çağrısında bulundu.
İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in katılımıyla üçlü toplantı düzenlendi.
Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, üçlü görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin IKBY'nin tutumunun detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.
IKBY'den

Meclis Başkanı, Mesut Barzani, Güncel

Kaynak: AA


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