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IKBY'den Irak hükümetine destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine destek verdiğini açıkladı.

10.10.2019 01:18IKBY'den Irak hükümetine destek
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine destek verdiğini açıkladı.
IKBY Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin değerlendirildiği bir oturum düzenledi.
Barzani, oturumda yaptığı konuşmada, "göstericilerin haklı ve yasal taleplerinin yanında yer almakla birlikte, sorunların çözümü konusunda Abdulmehdi hükümetine de destek verdiklerini" ifade etti.
Irak hükümeti, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sokağa inen halkın taleplerini karşılamak amacıyla 6 ve 9 Ekim'de bir dizi karar almıştı.
Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralandı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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