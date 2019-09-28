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IKBY, Irak hükümetini ABD ve İran krizinde 'tarafsız' olmaya çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak hükümetinin, ABD ve İran arasındaki krizde 'tarafsız' olması gerektiğini açıkladı.

28.09.2019 11:25IKBY, Irak hükümetini ABD ve İran krizinde 'tarafsız' olmaya çağırdı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak hükümetinin, ABD ve İran arasındaki krizde 'tarafsız' olması gerektiğini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Rafideyin Güvenlik ve Ekonomi Forumu'nda konuşan IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Havrami, IKBY hükümetinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe karşı Irak'ın tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiğine inandığını belirterek "Biz tarafsızlıktan yanayız. Bir tarafa karşı olacak adımlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Havrami, İran'ın hem Irak hem de IKBY ile uzun bir sınıra sahip olduğunu, ortak tarihi ve kültürel bağlarının olduğunu söyledi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, dün yaptığı açıklamada ABD'nin ülkesine saldırması halinde Irak'taki ABD askerlerini vurmakla tehdit etmiş ardından Irak Savunma Bakanlığı "Irak toprakları kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulunmuştu.

Iraklı yetkililer ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söylerken topraklarının hiç kimseye saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Öte yandan, İran'a yakınlığı ile bilinen bazı siyasi parti ve Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki bazı gruplar zaman zaman Irak'taki ABD askerlerini tehdit eden açıklamalar yapmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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