Haberler » Güncel » IKBY, Irak'taki son gelişmeleri ele aldı

IKBY, Irak'taki son gelişmeleri ele aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY), Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ile ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

05.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:20IKBY, Irak'taki son gelişmeleri ele aldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY), Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ile ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.
IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin, Başbakan Mesrur Barzani, Parlamento Başkanı Revaz Faik ve bazı üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplantıda Irak'taki son gelişmeler ile bunların IKBY'ye yansımalarının ele alındığı aktarılan açıklamada, toplantıda ayrıca Irak'ın gündeminde olan anayasa değişikliği konusunun masaya yatırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Irak ve IKBY'nin çıkarlarını koruyacak gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Mevcut sorunların birçoğu, anayasanın uygulanmamasından ortaya çıktı. Onun için hepimiz, anayasa değişikliğinde IKBY'nin anayasal hak, idaresinin ve Irak bileşenlerinin haklarının korunmasında mutabık kaldık." ifadesi yer aldı.
4 ay içinde Anayasa değişikliği taslağı hazırlanacak
Gösterilerin devam ettiği Irak'ta Meclis, geçen hafta anayasa değişikliği için komisyon kurulmasına karar vermişti. Komisyon tarafından hazırlanacak Anayasa değişiklik taslağının en geç 4 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtilmişti.
Irak'taki gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:49 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
19:49 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:45 Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:45 Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:51:11