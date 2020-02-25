Haberler » Güncel » IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı - Haber

IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın güneyindeki Necef kentinde ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından kente yapılan uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

25.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:44IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın güneyindeki kentinde ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından kente yapılan uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

IKBY Sivil Havacılık Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef'te bir korona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanlarından kente yapılan bütün uçuşların ileri bir tarihe kadar askıya alındığı belirtildi.

Necef'te okullar tatil edildi

Öte yandan, ilk vakaya rastlanan Necef kentinde bütün okulların tatil edildiği açıklandı. Irak Eğitim Bakanlığın talimatı doğrultusunda öğrencilerin sağlık durumu için olası bir salgını önlemek amacıyla okulların ileri bir tarihe kadar tatil edildiği açıklandı. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 11:14:06