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IKBY'nin Erbil kentinde 11 mahalle karantina altında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de korona virüsü tespit edilen 11 mahalle karantina altına alındı.

07.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:18
IKBY'nin Erbil kentinde 11 mahalle karantina altında
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil 'de korona virüsü tespit edilen 11 mahalle karantina altına alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı kararını ihlal ederek taziye merasimi kurulan bir evden virüsün başka mahallelere dağılması üzerine IKBY Sağlık Bakanlığı, 11 mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kent merkezindeki Karezan semtindeki taziye merasimine katılan 76 kişiye korona virüsü teşhisi konması üzerine kent merkezindeki Altın City, Şeyh Ahmet, Karezan, Zanko, Çınar, Mamostayan, Gulan 124, Ciyan, Ziylan City, Kani Geli ve 94 Bedava mahallerinde virüs testi yapılmak üzere karantina altına alındı.

Toplam 288 vakanın bulunduğu IKBY'de 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 105 kişi ise iyileşerek hastaneden taburcu oldu. IKBY'de korona virüsü ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel
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