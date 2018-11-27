Ikby, PKK'ya Yakın Partiden Binayı Boşaltmasını İstedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) ikinci büyük şehri Süleymaniye
'de terör örgütü PKK
'ya yakınlığıyla bilinen bir partiye binalarını boşaltmaları için uyarı verdiği bildirildi.
Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü
, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi'nin 24 saat içerisinde ofislerini boşaltmalarını istedi, aksi takdirde zorla kovulacakları konusunda uyarıda bulundu. Kürdistan Özgür Toplum Hareketi yetkilileri binayı boşaltmayı reddettiklerini açıklarken, polisin boşaltma emrini neden verdiğine dair hiçbir açıklama yapmadığını iddia etti. - ERBİL