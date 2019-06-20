20.06.2019 13:50
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IKBY yeni Başkanı Barzani Bağdat'ta

IKBY yeni Başkanı Barzani Bağdat

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi(IKBY) yeni BaşkanıNeçirvan Barzani, Irak'ın başkentiBağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda IKBY Başkanı olarak seçilen Kürdistan Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı sıfatıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi görevden uzaklaştırmak için siyasi girişimlerin arttığı bir döneme denk gelen ziyarette, IKBY Başkanı Barzani'nin Abdülmehdi hükümetine sunduğu desteği yenilemesi bekleniyor. Bağdat'ta Abdülmehdi ile bir araya gelen Barzani,Erbilile Bağdat arasındaki sorunları giderme yolları, petrol geliri, güvenlik konuları ve bütçe gibi konuların ele alacak. Barzani'nin ziyaret kapsamında Irak CumhurbaşkanıBerhem SalihveMeclis BaşkanıMuhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor. - ERBİL
Kaynak: İHA
Irak,Bağdat,Mesut Barzani,Politika

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